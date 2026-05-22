Ravenna. I testimoni dell’omicidio in Darsena chiamati in tribunale: «Moussa mi disse: “Chiama l’ambulanza”»

«Moussa sanguinava tanto, io ho visto tutto, l’ho portato là, vicino alla strada perché speravo passasse qualche macchina. Ma perdeva troppo sangue». A parlare è uno dei senzatetto che alle prime ore del 14 aprile scorso ha assistito alla lite fatale iniziata nel casolare abbandonato in Darsena e costata la vita al 29enne senegalese Moussa Cisse. L’uomo accusato di averlo ucciso, Dambelè Kedjougou Madi, 36 anni originario del Mali, è stato trasferito nel carcere di Piacenza ed è indagato per omicidio volontario aggravato dai futili motivi. E ieri, nell’ambito delle indagini coordinate dal sostituto procuratore Ylenia Barbieri, sono stati sentiti in tribunale davanti al giudice per le indagini preliminari Corrado Schiaretti tre uomini e due donne, identificati dai carabinieri quali testimoni della terribile colluttazione. Si trovavano all’interno del rudere trasformato in dormitorio improvvisato, nell’area degli ex Magazzini Silos Granari del Candiano. Era la loro casa, fatta eccezione per un giovane che per la prima volta aveva scelto quell’immobile come rifugio. Trattandosi di persone senza fissa dimora (che quindi potrebbero non essere più reperibili nel corso delle indagini o dileguarsi ancor prima di un eventuale processo), la Procura ha chiesto di sentirle in incidente probatorio, acquisendo in anticipo la loro deposizione alla presenza della difesa dell’indagato, assistito dall’avvocato Cristiana Burdi.