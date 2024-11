Ravenna, i Repair Café sono un successo: “Oggetti rotti, ecco come insegniamo ad aggiustarli»

Riparare piccoli elettrodomestici per evitare di produrre rifiuti e anche risparmiare, è questa l’idea alla base dei Repair Café, un’iniziativa organizzata dall’Oggettoteca di Ravenna. Dopo il primo evento, che è «andato molto bene», ieri si è tenuto il secondo incontro. I Repair Café sono dei laboratori gratuiti dove riparare piccoli elettrodomestici e imparare come farlo in autonomia. A raccontare l’esperienza del primo appuntamento è Paolo Vernocchi, responsabile tecnico del progetto Oggettoteca, che sottolinea come sia «andata molto bene, con undici partecipanti che hanno portato una dozzina di oggetti. Di questi siamo riusciti a ripararne sei, il che è un ottimo risultato se si considera che per diversi di questi non è stato possibile aggiustarli per motivi che non dipendono da noi, ad esempio per la mancanza di pezzi di ricambio».

Tipologia di oggetti

La lista degli elettrodomestici protagonisti di questo primo Repair Café è molto varia: due ferri da stiro, un lettore CD, una radio, un impastatrice, una macchinetta per il caffè, un orologio e altri ancora. «La gente ha portato un po’ di tutto. Per alcuni degli oggetti –spiega Vernocchi riferendosi in questo caso all’orologio – questa non era la sede adatta per ripararli. Uno spot di due ore non è adatto per qualsiasi intervento, ma non si escludono in futuro nuove iniziative per poter mettere mano anche a quegli elettrodomestici più complessi, come una lavatrice, che richiedono più tempo».

Come riparare