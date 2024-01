Ravenna, i parcheggi scambiatori sul litorale in futuro saranno a pagamento

Non sarà per sempre gratuita la sosta nei parcheggi scambiatori dei lidi ravennati. Il Piano Urbano della Mobilità sostenibile (Pums) prevede l’ipotesi dell’introduzione di un pagamento forfettario utile anche a sostenere il costo del navetto verso la spiaggia. E’ uno degli scenari di piano previsti sul medio periodo (tradotto: non è una misura che partirà la prossima estate). Il Comune prevede inoltre di realizzare un parcheggio scambiatore nei lidi nord, più precisamente nel maneggio di Cavallo Felice, a servizio di Porto Corsini e Marina Romea. D’altra parte anche in queste due località nei prossimi anni sarà vietata la sosta negli stradelli retrodunali. La strategia dei parcheggi scambiatori viene portata avanti anche in città. Il Pums è stato adottato dal Comune, al momento si è nella fase delle osservazioni prima dell’approvazione.

