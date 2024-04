Ravenna, «I nostri investimenti spariti»: il caso su “Striscia la notizia”

E’ uno studio di consulenza su paghe, redditi e 730, all’interno del quale opera anche un centro di elaborazione dati, quello che avrebbe proposto a decine di clienti ravennati investimenti in Romania prefigurando, nell’arco di una mensilità, un guadagno anche di trenta volte superiore rispetto alla cifra affidata. Una realtà presente da oltre un quarantennio e retta da una coppia di professionisti, affiancati da uno staff articolato. Peraltro, una delle due figure apicali di questo studio è noto in città non solo per la sua opera decennale nell’ambito consulenziale, ma anche per l’impegno in una importante associazione filantropica.

Erano loro a proporre investimenti nell’Est Europa, indicando a tutti i clienti che aderivano alla loro offerta il riferimento di un ulteriore professionista. Si tratta in questo caso di un agente, mediatore e procacciatore in prodotti finanziari originario del trevigiano. Sarebbe stato grazie alla sua opera che, stando a quanto veniva esposto dai professionisti nella loro proposta commerciale, i clienti dello studio di consulenza ravennate sarebbero divenuti investitori in Romania e avrebbero così potuto fruire di straordinari (e giganteschi) profitti, tanto da tramutare l’impegno di alcune decine di migliaia di euro in un ritorno milionario. Dalle testimonianze raccolte dal Corriere Romagna fra persone che hanno deciso di affidare i propri risparmi a questo studio «la proposta avveniva spesso in un dichiarato momento di difficoltà da parte del cliente. Raffrontandoci fra noi, ci siamo accorti che quando abbiamo dato il consenso all’operazione ci trovavamo tutti in una fase complicata». Dalla percezione poi raccolta fra i clienti coinvolti «è impossibile pensare che questi, che noi consideravamo come nostri consulenti fiduciari, possano essere semplici ‘vittime’ del loro collaboratore di origine veneta. Perché ci stiamo accorgendo che sostanzialmente tutte le persone che hanno accettato la proposta e si raffrontano con questo agente di Treviso sono clienti dello studio ravennate». Molti dei clienti starebbero aspettando da parecchi mesi, o circa un anno, i guadagni promessi e invece “ancora neanche un euro è giunto. Ci siamo visti rassicurare, a più riprese, sul fatto che questi soldi ci sarebbero stati saldati. Non è successo niente di tutto ciò», approfondiscono i testimoni che affidano il loro racconto al Corriere Romagna. Del caso si è poi occupato anche il programma di Canale 5 “Striscia la notizia” (vedi altro articolo in pagina) e da parte dell’intermediario veneto è stato dichiarato l’impegno a saldare entro la fine di questo mese: «Visti i precedenti, non abbiamo alcuna fiducia sulla possibilità che questo accada», concludono i cittadini ravennati coinvolti. La maggioranza di loro è esposto per decine di migliaia di euro, ma alcuni avrebbero affidati a questi professionisti un ammontare nell’ordine del centinaio di migliaia.