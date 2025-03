Ravenna, i musei Byron e del Risorgimento spopolano sui media messicani

A Ravenna i Musei Byron e del Risorgimento conquistano un’altra importante vetrina mondiale, prendendosi uno spazio di rilievo per la prima volta al di fuori non solo dell’Europa ma anche dell’amplissimo perimetro del mondo anglosassone. E’ l’Agenzia Reforma a dedicare uno straordinario reportage ai Musei della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, e si tratta di un moltiplicatore formidabile di contati visto che è la più grande media company del Messico e dell’America Latina, con dieci giornali editi in cinque diverse città ed una tiratura complessiva di 1,4 milioni di copie. I primi giornali a riprendere il reportage di Agenzia Reforma sono stati El Imperial, media specializzato sui temi della cultura e della letteratura, che dedica ai Musei Byron e del Risorgimento un servizio intitolato ‘Romantico Escenario’ e Zocalo Saltillo, giornale più generalista, in cui compare un articolo intitolato ‘Recuperan antigua casa de Lord Byron como museo’. I due articoli confermano come la conoscenza e l’attenzione per Byron siano anche nel mondo latino estremamente diffuse e appassionanti, sia per la sua dimensione letteraria che per quella avventuriera e romantica, particolarmente care alle letteratura centramericana e sudamericana. Dall’altro confermano come l’intuizione di dedicare a Byron ed al Risorgimento i Musei oggi meta di migliaia di turisti da tutto il mondo abbia acceso una potente luce nuova da tutto il mondo sull’Italia, e su una parte della sua storia e della sua letteratura più amate a livello mondiale.