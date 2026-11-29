RAVENNA. Una bella notizia a due anni dall’inaugurazione ufficiale del 29 novembre 2024. I Musei Byron e del Risorgimento sono stati ufficialmente inseriti nell’App Musei Italiani, la piattaforma nazionale del Ministero della Cultura dedicata alla scoperta del patrimonio culturale italiano. L’ingresso avviene a seguito dell’accreditamento al Sistema Museale Nazionale ai sensi del DM 113/2018, deliberato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G. n. 351 del 09/03/2026 e trasmesso alla Direzione Generale Musei per l’aggiornamento dell’elenco regionale dei musei accreditati.

L’App Musei Italiani mette in rete musei e siti statali e, grazie all’apertura alle realtà accreditate, consente una fruizione ampia, immediata e integrata del patrimonio culturale. L’applicazione offre informazioni complete sulla visita, permette l’acquisto dei biglietti, facilita l’individuazione dei musei di prossimità e propone percorsi tematici, contenuti di accessibilità e suggerimenti di visita. Un servizio che favorisce la digitalizzazione del patrimonio e semplifica l’esperienza del pubblico, riunendo in un’unica piattaforma dati, strumenti e servizi.

L’accreditamento al Sistema Museale Nazionale si inserisce in un percorso strutturato promosso dalla Regione Emilia-Romagna in attuazione delle disposizioni ministeriali, che interpreta la qualità museale come un processo di miglioramento continuo. Il lavoro di accompagnamento del Settore Patrimonio Culturale comprende iniziative informative e formative dedicate a temi strategici quali accessibilità, sostenibilità, promozione delle reti e Livelli Uniformi di Qualità (LUQ), oggetto di monitoraggio nel triennio 2025-2027.

«L’inserimento dei Musei Byron e del Risorgimento nell’App Musei Italiani», sottolinea la presidente Mirella Falconi Mazzotti, «è un riconoscimento importante per la città e per la nostra rete culturale. Ci permette di essere presenti nella piattaforma nazionale del patrimonio culturale e di raggiungere un pubblico più ampio, rafforzando la funzione civica dei musei e la loro capacità di generare conoscenza e partecipazione.»

«Il percorso di accreditamento», aggiunge la direttrice Alberta Fabbri, «richiede la verifica di numerosi parametri tecnici: gestione, conservazione, sicurezza, accessibilità, qualità dei servizi e sostenibilità. L’inserimento nell’App certifica la conformità dei requisiti dei Musei con gli standard internazionali e i Livelli Uniformi di Qualità. È un passaggio che conferma la solidità del museo e che ci impegna a proseguire nel miglioramento continuo.».