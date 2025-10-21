Ravenna, i lavori all’impianto sportivo di Coccolia termineranno entro novembre

Sono iniziati da alcuni giorni i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo di Coccolia danneggiato a seguito dell’alluvione del 2023. Il progetto prevede il ripristino della funzionalità dell’impianto sportivo tramite la realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione per il campo da calcio regolamentare, la sostituzione della recinzione lungo il perimetro del terreno da gioco con relativa rete para palloni, della coppia di porte da calcio e delle panche per allenatori e riserve. Il progetto prevede inoltre la posa in opera di alcuni pali di illuminazione nell’adiacente “Parco Lagosti”, a integrazione di quelli esistenti.

L’importo totale degli interventi è di 310mila euro, provenienti in parte dal fondo per la ricostruzione del territorio post alluvione, destinato agli impianti sportivi, e in parte dal ministero per lo Sport e i giovani sempre per i Comuni colpiti dall’alluvione.

I lavori termineranno entro la fine del mese di novembre escludendo eventuali ritardi dovuti ad avverse condizioni meteo che dovessero verificarsi. Il Consiglio territoriale, il Comitato cittadino di Coccolia e la locale società sportiva hanno espresso soddisfazione per l’avvio dei lavori che permetteranno di offrire una struttura in sicurezza e di qualità a tutti i cittadini di Coccolia.