RAVENNA. Oltre un centinaio di lavoratori farmacisti e farmaciste ha protestato oggi davanti alla sede di Federfarma per chiedere un aumento nelle retribuzione all’interno del contratto. La proposta di un aumento di 120 euro lordi in tre anni proposta da Federfarma viene rifiutata e giudicata «inadeguata e lontanissima dalla realtà quotidiana vissuta da chi lavora in farmacia».