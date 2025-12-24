Ravenna, i genitori scrivono al Provveditorato: “Indagine interna allo Scientifico”

Chiedono un intervento del Provveditorato affinché avvii un’indagine interna al liceo Scientifico “Oriani” per fare luce sulle modalità adottate dalla scuola per decidere l’introduzione della settimana corta nel prossimo anno scolastico. E’ il primo passo ufficiale mosso da una frangia di genitori fortemente critici nei confronti del processo che ha portato il Consiglio d’istituto a votare a favore della riorganizzazione dell’orario che prevede di ridurre a cinque i giorni di lezione, dal lunedì al venerdì, con l’uscita posticipata alle 13.45.
L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola e in edicola digitale