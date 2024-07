Ravenna, i Fuochi di Sant’Apollinare tornano lunedì 22 luglio

Lunedì 22 luglio, a partire dalle ore 23.30, le spiagge di Ravenna si illumineranno con i Fuochi d’Artificio di Sant’Apollinare, per un grande spettacolo pirotecnico esteso su tutta la costa ravennate, a cura dell’assessorato al Turismo e grazie al contributo di Cooperativa Spiagge Ravenna e Club del Sole Vacanze all’aria aperta.

“Questo spettacolo rappresenta un evento consolidato sia per i residenti sia per i turisti – ha dichiarato l’assessore al Turismo Giacomo Costantini - ogni anno, attendiamo questa serata speciale, che non solo celebra il nostro Patrono, ma offre anche un’occasione unica per immergersi in un’atmosfera di meraviglia, riscoprendo le bellezze dei nostri lidi. Un’opportunità di vivere un’esperienza autentica, che mette in luce le nostre radici e il calore dell’accoglienza locale. È un momento di gioia condivisa, che valorizza la nostra identità e promuove il nostro patrimonio naturale, rendendo questa serata un appuntamento imperdibile nel calendario degli eventi annuali”.

Fuochi visibili da vari punti della costa

I fuochi d’artificio saranno visibili da vari punti lungo la costa ravennate, creando una grande coreografia multicolore da Marina Romea – Spiaggia libera tra la foce e lo stabilimento Boca Barranca; Marina di Ravenna – Diga foranea Sud “Benigno Zaccagnini”; Punta Marina Terme – Spiaggia libera tra il Bagno 4 venti e il Bagno Pelo; Lido Adriano – Spiaggia libera tra il Bagno Cristallo e il Bagno Azzurra; Lido di Dante – Spiaggia libera a Nord; Lido di Classe – Spiaggia libera adiacente alla foce del Savio