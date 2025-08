Ravenna. I controlli straordinari nelle località balneari: patenti ritirate e un arresto

Continua senza sosta l’impegno delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e legalità nelle località balneari di Marina di Ravenna e Punta Marina. L’operazione della scorsa notte rappresenta un esempio significativo del coordinamento interistituzionale deciso dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Un’operazione ad alto impatto

Il servizio straordinario ha visto scendere in campo un imponente dispositivo composto da dieci equipaggi delle diverse forze dell’ordine: Polizia di Stato, Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza con unità cinofila antidroga, oltre alla Polizia Locale e Provinciale. Gli agenti hanno presidiato le arterie principali e le zone della movida al centro dei lidi ravennati attraverso posti di controllo mirati, con l’obiettivo di contrastare comportamenti pericolosi e illegali che potrebbero compromettere la sicurezza di residenti e turisti.

I risultati dell’operazione

L’attività di controllo ha prodotto risultati significativi:

137 persone identificate

82 veicoli controllati

15 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore ai limiti di legge

Un giovane risultato positivo al test per sostanze stupefacenti

Un arresto per tentato furto

Particolare rilevanza ha assunto l’intervento delle Volanti che hanno fermato un venticinquenne emiliano in vacanza nella zona. L’uomo è stato sorpreso mentre tentava di rubare una bicicletta in viale delle Nazioni e successivamente denunciato all’Autorità Giudiziaria non solo per tentato furto, ma anche per resistenza a pubblico ufficiale, avendo opposto violenta resistenza durante le operazioni di controllo.

Un impegno costante per la sicurezza

Questa operazione si inserisce in una più ampia strategia di presidio del territorio che mira a garantire serenità e sicurezza durante la stagione estiva, periodo di maggiore affluenza turistica nelle località balneari ravennati. L’azione coordinata delle diverse forze dell’ordine dimostra l’attenzione delle istituzioni verso la tutela della legalità e il benessere della comunità.