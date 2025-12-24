Ravenna, i cittadini bocciano i servizi di Hera: “Serve più decoro e raccolta puntuale”

Ravenna e la sua provincia tornano sotto la lente dei cittadini per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti e l’igiene urbana. Il report 2024 coordinato dalle associazioni Adiconsum Romagna, Codici e ADOC fotografa un quadro di luci e ombre sui servizi gestiti da Hera Spa.
L’indagine, articolata in sette fasi e avviata a maggio con la collaborazione di Atersir, ha coinvolto i comuni di Ravenna, Lugo, Cervia e, in provincia di Forlì-Cesena, Cesena, San Mauro Pascoli, Faenza, Savignano sul Rubicone e Gatteo.
Il giudizio complessivo sul servizio di Hera raggiunge appena la sufficienza: il 37% degli utenti si dichiara soddisfatto, mentre un 30% assegna voti insufficienti. Le criticità principali riguardano spazzamento stradale e decoro urbano, soprattutto nelle zone marittime del ravennate dove gli aghi di pino creano disagio.