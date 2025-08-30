Ravenna. I Carabinieri intervengono per una rissa ai giardini Speyer e trovano droga

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ravenna sono intervenuti nei giardini Speyer a seguito di una segnalazione per una rissa, culminando con l’arresto di un cittadino straniero di 26 anni per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’uomo è stato trovato in possesso di circa 70 grammi di hashish.

L’episodio ha avuto inizio quando un cittadino ha contattato il 112 per segnalare la presenza di alcuni stranieri che stavano litigando animatamente nella zona dei giardini Speyer. All’arrivo della pattuglia dei Carabinieri, il gruppo segnalato ha tentato di fuggire non appena ha notato i militari. Durante la fuga, uno dei soggetti è stato visto mentre si liberava di alcuni involucri di cellophane.

Il giovane è stato immediatamente fermato e sottoposto a perquisizione, che ha portato al ritrovamento di diverse dosi di hashish. Il successivo recupero degli involucri precedentemente abbandonati ha rivelato ulteriore quantitativo della stessa sostanza stupefacente. In totale, l’hashish sequestrato ammontava a circa 70 grammi.

Considerati anche i precedenti penali a suo carico, il 26enne è stato condotto in caserma e arrestato. Questa mattina si è presentato davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna che, dopo aver convalidato l’arresto, ha emesso nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ravenna.