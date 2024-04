Ravenna, i Carabinieri e la cultura della legalità alla scuola di San Pietro in Campiano

Nell’ambito del progetto relativo alla diffusione della legalità nelle scuole, i Carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima e della Stazione di Campiano hanno incontrato gli studenti delle classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado “V. da Feltre” di San Pietro in Campiano. Durante l’incontro sono stati trattati numerosi argomenti relativi alla formazione della cultura della legalità ed in particolare sono stati approfonditi i temi del bullismo e del cyberbullismo, l’uso dei cellulari e dei social network. Agli alunni sono inoltre state spiegate quali sono le conseguenze derivanti dalla commissione di reati e quali sono gli strumenti legali per potersi difendere.

L’incontro, che ha visto un’attiva partecipazione degli studenti i quali hanno rivolto numerose domande ai Carabinieri, ha consentito di approfondire il ruolo svolto dall’Arma dei Carabinieri a favore della collettività.