Ravenna, i capannisti balneari in Comune. Sul tavolo i dubbi: Tar, traslochi e multe

Faccia a faccia tra Comune e Capannisti balneari per chiarire le incognite sul progetto che prevede il “trasloco” degli storici manufatti costruiti tra le dune di Marina Romea, Marina di Ravenna e Punta Marina. Accadrà prima di Natale, il 22 dicembre.

I dubbi non mancano sul destino dei caratteristici capanni ormai divenuti un tratto distintivo del litorale ravennate: da un lato c’è infatti il bando vinto dall’associazione con il piano per trasferirli, come imposto da Palazzo Merlato, che li considera costruzioni abusive; dall’altro c’è invece il Tar, che su istanza di Italia Nostra ha sospeso l’ordinanza comunale di demolizione, fissando per l’11 giugno 2026 l’udienza di merito. Tra l’ente e il tribunale amministrativo si inserisce ora anche il Parco del Delta del Po, che dà il nulla osta per procedere con i lavori, stilando però le regole e soprattutto le tempistiche entro le quali dovranno essere ultimati gli interventi per non danneggiare gli habitat e rispettare il periodo di nidificazione.

A complicare il tutto ci sono poi gli outsider, quei capannisti che non hanno aderito al progetto: tra loro c’è chi ha già deciso di demolire la propria “casetta” sulla spiaggia oppure, al contrario, chi non intende muoversi affatto, confidando in una sentenza favorevole dei giudici regionali.

