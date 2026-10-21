Ravenna, “i campi da golf non sono sostenibili a Casalborsetti”: il Parco propone di rinaturalizzare l’area

Il progetto per realizzare campi da golf a Casalborsetti «ha perso sostenibilità» a soli 4 anni dall’ultimo via libera ottenuto, «sia per i costi di gestione molto alti rispetto al valore turistico dell’ambito, sia per gli impatti ambientali elevati in termini di consumo di risorse naturali, ritenuti non sostenibili dalla comunità». Lo mette nero su bianco una recente delibera del comitato esecutivo del Parco del Delta del Po. L’ente, quindi, «chiede all’amministrazione Comunale - si legge nel documento - di valutare una proposta progettuale alternativa, mirata al recupero ai fini naturalistici dell’intera area, valorizzandone la fruibilità turistica limitata al transito ciclo-pedonale».
L’area in questione è quella a sud di Casalborsetti, tra l’abitato e il fiume Lamone: una striscia di terreno lunga 2 km che si sviluppa parallelamente all’Adriatico, lambendo una pineta di proprietà comunale accanto a via Spallazzi e in parte una zona attualmente agricola di proprietà privata. I 137 ettari rientrano nel comparto Co S12 Casalborsetti – Golf, approvato e convenzionato in due stralci attuativi rispettivamente nel 2016 e nel 2022. «Per la parte oggi pubblica – spiega la relazione allegata alla delibera - era prevista la cessione al Comune in sede di stipula del Pua Generale/1° stralcio, mentre sulla parte privata era stata approvata la realizzazione di un campo da golf con relativi servizi».