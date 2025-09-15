Ravenna, “ho smontato una ruota per non farmi rubare l’auto”. Il furto arriva ugualmente: tre giovani denunciati

Nel pomeriggio di ieri la Questura di Ravenna ha provveduto a denunciare tre giovani per il reato di ricettazione. I tre, infatti, avevano insospettito gli operatori in quanto, erano intenti a montare uno pneumatico su un’autovettura che si presentava con gli sportelli ed il baule completamente aperti; uno dei giovani, alla vista degli operatori, in modo repentino gettava un oggetto al di là di un muretto che, prontamente recuperato, si verificava essere il telecomando di apertura del veicolo.

Dai primi accertamenti, l’auto è risultata il bottino di una denuncia di furto il giorno precedente. Rintracciata a Ravenna, chiusa e parcheggiata, veniva riconsegnata al proprietario ma senza la chiave di accensione; il denunciante, infatti, confermava che lui stesso aveva smontato la ruota per evitare un eventuale ulteriore furto dell’auto, in attesa di sostituire le serrature.

Alla luce degli elementi emersi, i tre venivano accompagnati presso i locali della Questura per gli accertamenti di rito e denunciati per il reato di ricettazione in concorso.