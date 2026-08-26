Ravenna ha ricordato l’eccidio di Ponte dei Martiri - Gallery

Ieri sera, martedì 25 agosto, Ravenna ha ricordato l’eccidio di Ponte dei Martiri. Le dodici vittime furono Domenico Di Janni, Augusto Graziani, Mario Montanari, Michele Pascoli, Raniero Ranieri, Umberto Ricci, Aristodemo Sangiorgi, Valsano Sirilli, Natalina Vacchi, Giordano Vallicelli, Edmondo Toschi, Pietro Zotti. Umberto Ricci fu decorato con la medaglia d’argento al valor militare e Natalina Vacchi con la medaglia di bronzo al valor militare.

Il 25 agosto 1944 dodici partigiani e partigiane furono uccisi in una rappresaglia fascista compiute sul territorio. Sono state deposte le corone sulla lapide dedicata a don Giovanni Minzoni, ucciso il 23 agosto 1923 da due squadristi, quindi il corteo fino alla piazza Caduti della Libertà, con l’omaggio ai busti in bronzo di Mario Pasi, Primo Sarti e Agamennone Vecchi. Quindi al Ponte dei Martiri si è svolta la performance teatrale “L’Idea vive” a cura della compagnia teatrale Anime Specchianti, con la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze de “L’Accademia del Musical di Ravenna”.