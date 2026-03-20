Ravenna, ha il daspo urbano, ma lo viola ripetutamente: 19enne in carcere

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto alla custodia in carcere, in aggravamento del divieto di dimora già irrogato a carico di uno degli indagati; un giovane tunisino, 19enne, irregolare sul territorio nazionale e pregiudicato.

Infatti, il giovane era stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per le plurime violazioni del divieto di permanere nel comune di Ravenna, emesso nei suoi confronti in esito all’arresto dello scorso 25 febbraio all’atto dell’esecuzione degli arresti differiti effettuati nell’indagine condotta dagli investigatori della Squadra Mobile nell’area dei Giardini Speyer.

Ieri, il giovane è stato individuato ed arrestato in piazzale Farini dagli operatori della Sezione Antidroga e condotto presso il carcere di Ravenna. Nello stesso contesto è stato denunciato per l’inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale e la violazione dei provvedimenti DACUR (Daspo Urbano) emessi dalla Divisione Anticrimine che gli vietavano di frequentare la zona della stazione ferroviaria, dei Giardini Speyer e di vari locali pubblici presenti nell’area citata.