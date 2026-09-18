Ravenna, ha il daspo per reati commessi alla stazione e ci torna nonostante il divieto: scatta una nuova denuncia

In settimana, la Polizia di Stato di Ravenna ha attuato servizi straordinari di controllo del territorio nel centro, concentrati principalmente nelle zone della Stazione, Giardini Speyer e Piazza Kennedy, al fine di contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e degrado urbano.

Nella serata di ieri, in particolare, le volanti della Questura hanno svolto un dedicato servizio che ha portato alla sottoposizione a controllo di circa 100 persone, molte delle quali con precedenti. L’attività si è estesa anche all’interno della stazione, dove personale della Polizia ferroviaria ha proceduto nei confronti di un uomo di nazionalità nigeriana che è stato denunciato per manifesta ubriachezza. L’azione di contrasto si è estesa poi su Viale Farini, dove veniva sottoposto a controllo un uomo di nazionalità marocchina che risultava sottoposto alla misura di prevenzione del “Daspo urbano” proprio in relazione a quella zona, in ragione di precedenti condotte pericolose: è stato pertanto denunciato per tale violazione.