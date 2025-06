Ravenna ha celebrato la Giornata dell’Arma dei Carabinieri - Gallery

Oggi, 5 giugno, si celebra in tutta Italia la Giornata dell’Arma dei Carabinieri, con eventi organizzati in tutta la Penisola per festeggiare il 211° anniversario della fondazione dell’Arma. Questa ricorrenza è stata istituita per mettere in evidenza le competenze e le peculiarità degli uomini e delle donne dell’Arma, nonché i compiti di difesa e di pubblica sicurezza che svolgono in tutto il Paese. A Ravenna si è svolta una suggestiva cerimonia in piazza del Popolo. Per l’occasione hanno ricevuto encomi ed elogi il vice brigadiere Lorenzo Troiani, l’appuntato scelto qualifica speciale Gianni Grieco, il tenente colonnello Gianluigi Di Oilato, il maresciallo capo Domenico Grillo, il maresciallo Manca, il maresciallo ordinario Gennaro Alborino, il vice brigadiere Roberto Pili, l’appuntato scelto qualifica speciale Gianluigi Venezia, l’appuntato Enrico Fedele, il capitano Cosimo Friolo, il luogotenente carica speciale Alfonso Francavilla, il luogotenente Lorenzo Cimatti, il maresciallo maggiore Marco D’Alatri, il brigadiere Dario Rizzo, l’appuntato scelto qualifica speciale Domenico Matera, il Carabiniere scelto Danilo Marusco, il Carabiniere Riccardo Monti, il Carabiniere Giuseppe Pio Di Blasio.