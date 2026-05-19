Ravenna, ha aperto i battenti la Galleria Paolo Roversi

RAVENNA. Ha aperto oggi la Galleria Paolo Roversi, un’area espositiva permanente dedicata al grande fotografo ravennate, tra i protagonisti della fotografia contemporanea internazionale. Le opere di Paolo Roversi i (Ravenna, 1947), caratterizzate da un’estetica sospesa e poetica costruita attraverso luci, ombre e lunghe esposizioni analogiche, dialogano con l’identità visiva e musiva della città di Ravenna. Nel percorso trovano spazio alcuni dei suoi ritratti più celebri, da Kate Moss a Naomi Campbell, da Rihanna a Golshifteh Farahani. Oggi la cerimonia di apertura.