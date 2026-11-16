Ravenna, guida senza patente e con uno scatolone di 29 chili di droga nel sedile: scatta l’arresto

Nella tarda serata di venerdì 13 novembre, i Carabinieri di Mezzano hanno arrestato un italiano di 29 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, responsabile del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, con l’aggravante dell’ingente quantità.

L’operazione è scaturita nella prima serata. Lungo la strada Reale, i militari hanno intimato l’alt a un’autovettura di grossa cilindrata. All’atto del controllo il conducente è risultato sprovvisto sia della patente di guida sia dei documenti di circolazione del mezzo, manifestando fin da subito un evidente stato di agitazione, in particolare alla richiesta di chiarimenti in merito alla presenza di un voluminoso scatolone sui sedili posteriori.

All’apertura dello sportello, i militari hanno immediatamente percepito un forte odore riconducibile all’hashish. I Carabinieri hanno rinvenuto un ingente carico di droga accuratamente occultato all’interno dell’abitacolo. Nel dettaglio, sono stati sequestrati circa 29 chilogrammi complessivi di sostanze stupefacenti, così suddivisi.

Sono stati sequestrati oltre 23 chilogrammi tra hashish e derivati, ripartiti in 328 panetti contrassegnati da varie etichette, 8 pezzi sfusi e 5 sigarette elettroniche contenenti principi attivi della marijuana. Inoltre sono stati rinvenuti circa 4,8 chilogrammi di infiorescenze di marijuana, confezionate sottovuoto in buste termiche. Sequestrato inoltre quasi un chilogrammo di cocaina, suddivisa in 4 buste sottovuoto rinvenute sotto il sedile del passeggero.

Oltre allo stupefacente, i militari hanno sottoposto a sequestro l’autovettura impiegata per il trasporto, due telefoni cellulari e una somma di denaro contante, ritenuta provento dell’attività illecita.

Dichiarato in stato di arresto, il 29enne è stato inizialmente trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna e successivamente tradotto presso la locale Casa Circondariale, come disposto dal Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica di Ravenna. In sede di udienza di convalida, il Giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.