Ravenna, guerra tra piadinerie a San Zaccaria: telecamera rotta, arriva la condanna

Guerra per la piadina romagnola. E i titolari di due chioschi finiscono in tribunale. Non si tratta della storica diatriba tra chi la fa più spessa, chi sottile, né di una questione di ricetta, tipo strutto sì o strutto no. La battaglia legale è approdata nelle aule penali del palazzo di giustizia ravennate, ed è piuttosto riassumibile in una presunta lotta di vicinato: una bagarre tra due piadinerie sorte praticamente una sull’altra, a San Zaccaria. Naufragati i rapporti, sono iniziati gli sgarri. E alla fine sono fioccate le denunce, fra le quali quella per il danneggiamento di una telecamera, costata la condanna di uno dei due titolari a 6 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena e risarcimento di mille euro (più spese legali) alla concorrenza, costituitasi parte civile.