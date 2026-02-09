Ravenna, guerra tra piadinerie a San Zaccaria: telecamera rotta, arriva la condanna

Guerra per la piadina romagnola. E i titolari di due chioschi finiscono in tribunale. Non si tratta della storica diatriba tra chi la fa più spessa, chi sottile, né di una questione di ricetta, tipo strutto sì o strutto no. La battaglia legale è approdata nelle aule penali del palazzo di giustizia ravennate, ed è piuttosto riassumibile in una presunta lotta di vicinato: una bagarre tra due piadinerie sorte praticamente una sull’altra, a San Zaccaria. Naufragati i rapporti, sono iniziati gli sgarri. E alla fine sono fioccate le denunce, fra le quali quella per il danneggiamento di una telecamera, costata la condanna di uno dei due titolari a 6 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena e risarcimento di mille euro (più spese legali) alla concorrenza, costituitasi parte civile.

L’apertura inaspettata

Caso strano quello di San Zaccaria. Un paesino affacciato su via Dismano che conta poco più di un migliaio di abitanti. Qui tutti conoscono il chiosco “La Sosta”, attività con circa vent’anni di storia, sorta su un punto strategico come il crocevia che interseca via Ponte della Vecchia, strada che porta a Cervia. All’origine dei problemi un’offerta: un preliminare di vendita che dopo un iniziale periodo di affiancamento si è risolto con la restituzione della caparra all’acquirente. Poi, intorno al 2021, non sono passati inosservati i lavori che hanno portato alla nascita di una nuova piadineria nel terreno adiacente. E allo stesso modo, tra il 2023 e il 2024, hanno destato una certa curiosità i cartelli apparsi nel cortile dello storico chiosco, come a rassicurare la clientela che l’attività non era in vendita. Sotto sotto, quegli avvisi raccontavano una tensione con il vecchio acquirente, ora proprietario del nuovo chiosco autorizzato dal Comune, sorto proprio a pochi metri di distanza, e inaugurato giusto l’estate scorsa.

La telecamera danneggiata