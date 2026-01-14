Ravenna, guasto alla conduttura dell’acqua, il Comune: “Servizio idrico ripristinato, riparazione ormai conclusa”

A Ravenna l’acqua sta tornando gradualmente. Lo annuncia il Comune in una nota. “I lavori in corso da stanotte per la riparazione di una delle principali condotte idriche della città sono in via di ultimazione. Il servizio idrico è ripristinato. Si precisa comunque che, vista l’estensione molto ampia dell’area coinvolta dal disservizio, anche se la rete sta progressivamente andando in pressione l’acqua non arriverà subito e contemporaneamente dappertutto. In particolare potrebbe tardare ad arrivare ai piani alti. Qualora si dovessero verificare ancora dei disservizi, probabilmente dovuti alla presenza di bolle d’aria nella rete, è attivo il numero verde di Hera 800713900”.