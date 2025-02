RAVENNA - Un ragazzo di 19 anni residente a Ravenna è morto in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 18 in via Cerba, a Ca’ Bosco. Il giovane era a bordo di una Panda quando è uscito di strada finendo i in un campo. L’incidente non ha visto coinvolti altri veicoli, secondo i primi rilievi della polizia locale intervenuta insieme a 118 e vigili del fuoco. Il giovane è morto sul colpo, per lui non c‘è stato nulla da fare.