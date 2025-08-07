Ravenna, grana per il nuovo palazzetto: fallita una prova di carico, una trave si è deformata

Una grana non da poco per il nuovo Palazzetto delle Arti e dello Sport a Ravenna, con un collaudo negativo su una prova di carico. Lo scorso 4 agosto, una trave si è deformata, costringendo a interrompere il collaudo.

“Sono state recentemente effettuate due prove di carico, a terra, sulle travi di copertura - riferisce il Comune in una nota - le prove sono state eseguite dall’impresa 4EMME di Bolzano, alla presenza del collaudatore, un raggruppamento temporaneo di professionisti composto dal capogruppo Paolo Botton (ingegnere) e dal mandante Engineering Platform, individuato con una procedura di gara europea.

La prima prova, svoltasi il 23 luglio su una delle otto travi, ha dato esito positivo. La direzione lavori, che compete all’Amministrazione comunale, ha programmato di concerto con il collaudatore l’esecuzione di due prove di carico, nonostante non ci sia in merito alcun obbligo di legge, valutando che, in particolare per un’opera pubblica di questo tipo, dovesse essere il più possibile perseguito il principio di massima attenzione. La seconda prova, eseguita il 4 agosto, ha dato esito negativo. Al raggiungimento dell’86% del carico la prova è stata sospesa per improvvise forti deformazioni. È stato così possibile individuare in fase di collaudo a terra una criticità della quale ora andranno verificate le risoluzioni e le cause. Al momento l’area nella quale si trovano le travi è interdetta, ma nel resto del cantiere le altre lavorazioni continuano”.