Ravenna, gli sbarra la strada con l’auto dopo un diverbio e lo aggredisce: denunciato

RAVENNA. I Carabinieri della Stazione di San Pietro in Vincoli hanno denunciato un uomo di 38 anni, di origini straniere e residente nel Ravennate, ritenuto responsabile dei reati di violenza privata e danneggiamento ai danni di un giovane automobilista.

Le indagini sono scaturite dalla denuncia-querela presentata lo scorso settembre da un ventitreenne residente a Ravenna, vittima di un’aggressione avvenuta il 4 luglio scorso in via Ravegnana, a seguito di un diverbio per motivi di viabilità. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, avrebbe richiamato con il clacson un altro automobilista per una manovra ritenuta pericolosa. Quest’ultimo, infastidito dal gesto, gli avrebbe sbarrato la strada con la propria auto, impedendogli di proseguire la marcia.

L’uomo sarebbe quindi sceso dal veicolo e, raggiunta l’autovettura del giovane, avrebbe infranto con un pugno il finestrino lato conducente, per poi strattonare il ventitreenne. Gli accertamenti successivamente svolti dai Carabinieri hanno consentito di risalire all’identità del presunto aggressore, che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna per i reati di violenza privata e danneggiamento.