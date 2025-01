Ravenna, gli Insigniti Omri plaudono la scelta di Curcio come commissario

La Fondazione Insigniti Omri, insieme ai Comitati Provinciali della Romagna, esprime la propria soddisfazione e augura buon lavoro all’ingegner Fabrizio Curcio, nominato dal Consiglio dei Ministri nuovo Commissario Straordinario per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi alluvionali che hanno devastato l’Emilia-Romagna, Toscana e Marche a seguito del maltempo del 2023. La nomina di Curcio, capo dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e già capo del dipartimento della Protezione civile, “rappresenta una scelta di altissimo profilo per affrontare le complesse sfide della gestione delle emergenze e della ricostruzione”.

La Fondazione Omri è orgogliosa “di annoverare tra i suoi membri figure di tale calibro e ribadisce con soddisfazione il valore che ogni suo insignito apporta al servizio del Paese. L’impegno e la competenza di professionisti come Curcio sono essenziali per rispondere in maniera tempestiva ed efficace alle necessità delle comunità colpite e per garantire una rapida e sicura ripresa delle zone devastate”. La Fondazione augura al neo commissario “un proficuo e determinato lavoro, certa che la sua leadership sarà determinante per il superamento delle difficoltà e la rinascita delle aree colpite”.