Ravenna, gli azionisti di Itway approvano il bilancio: ricavi aumentati di oltre il 5%

Oggi a Ravenna l’assemblea degli azionisti di Itway ha approvato il bilancio della società relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. “Nell’esercizio 2023 - si legge in una nota - i ricavi del Gruppo si incrementano (Y/Y) di oltre il 5%. E, dato ancora più positivo, i ricavi di prodotti e servizi si incrementano circa del 10%, mentre l’ EBITDA è pari a 1.691 mila euro (2.195 mila euro nel 2022) e il Risultato operativo (EBIT) passa da 1.546 mila euro a - 562 mila euro. Il risultato netto dell’esercizio è invece sostanzialmente in linea con lo scorso anno passando da -348 mila euro a -330 mila euro”.

“L’EBIT ed il risultato prima delle imposte - continua la nota - sono influenzati per 1.500 mila euro, in modo straordinario, dalla svalutazione di lavori in corso svolti circa un decennio addietro per il Ministero degli Interni Italiano, presenti negli scorsi esercizi tra i crediti commerciali e prudenzialmente resasi necessaria in seguito alla sentenza di 2° grado della Corte d’Appello di Roma dell’8 gennaio 2024 che ha rigettato l’appello presentato da Itway; l’azienda sta valutando con i propri consulenti il ricorso in Cassazione.

L’ EBITDA è inficiato dall’incremento dei costi che è principalmente legato agli importanti investimenti in corso, e, in particolare, è collegato alla crescita del costo del personale del 40% (+1.374 mila euro) e dei collaboratori. Il numero degli addetti passa da 67 unità (31 dicembre 2022) a 89 unità (31 dicembre 2023) ed è relativo all’inserimento nel Gruppo di personale qualificato con alta specializzazione e professionalità, con un incremento di 22 unità fra dirigenti (4), account manager senior, account manager junior, project manager, sviluppatori, service desk, cybersecurity consultant, sistemisti e backoffice, così come previsto nei piani di investimento della società”.

Per quanto riguarda la proposta di destinazione del risultato riportato nel Bilancio di esercizio della società, l’assemblea ha deliberato di approvare l’accantonamento a riserva dell’utile come segue: a riserva legale per 1.904 euro, a riserva volontaria 36.184 euro.