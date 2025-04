Ravenna, gli applausi per Mattarella e i reali inglesi affacciati dal balcone di Piazza del Popolo

Un momento di grande emozione poco prima delle 15.30, quindi i reali inglesi insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella si sono affacciati dal balcone di Piazza del Popolo per salutare da palazzo merlato la folla sottostante. Poco prima aveva preso la parola al sindaco facente funzioni di Ravenna Fabio sbaraglia che ha ricordato il grande contributo dato dalle truppe del Commonwealth per la liberazione di Ravenna di cui oggi decorre l’80º anniversario della liberazione della provincia. Migliaia di persone sono in attesa dal mattino per il passaggio dei reali.