“Basta i continui rimpalli tra le istituzioni, vogliamo risposte chiare e tempi certi”. Sabato 16 novembre, alle ore 10, gli alluvionati del territorio di Ravenna si riuniranno in Piazza del Popolo per una manifestazione. Organizzata dai comitati dei cittadini colpiti dalle recenti alluvioni, l’iniziativa vuole portare l’attenzione sui problemi strutturali del territorio, chiedendo piani di emergenza e maggiore sicurezza per prevenire futuri disastri.

Con lo slogan “Non possiamo vivere sulla casualità delle rotture dei fiumi”, i comitati di zone come Fornace Zarattini, Serraglio, Ghibullo, e altre aree colpite, esortano le istituzioni a rispondere con chiarezza e tempi certi. I cittadini sono stanchi dei “continui rimpalli tra le istituzioni” e chiedono soluzioni concrete e immediate.