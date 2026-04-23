Ravenna, “giustizia al collasso”: presidio della Fp Cgil davanti al Tribunale

Un presidio di solidarietà per i lavoratori del Tribunale. Lo ha organizzato questa mattina la Fp Cgil Ravenna, con la mobilitazione accompagnata dal messaggio: “Giustizia al collasso, a pagarne il prezzo sono le lavoratrici, i lavoratori e i cittadini”.

Il sindacato denuncia una situazione segnata da problemi strutturali: carenza di organico superiore al 50%, mancata stabilizzazione dei precari Pnrr, rischio di chiusura di uffici e aule e allungamento dei tempi dei procedimenti.

“Abbiamo organizzato questo presidio - commenta la Fp Cgil di Ravenna - per difendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e per una giustizia efficiente, accessibile e giusta per tutte e tutti”.

Le parole della segretaria Lisa Dradi hanno evidenziato le criticità attuali, alla presenza del pm Daniele Barberini, del presidente Giovanni Trerè e altri professionisti del Tribunale.