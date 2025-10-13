Ravenna, “giù le mani dalla nostra scuola”: i genitori protestano col sindaco VIDEO

Un presidio dal clima piuttosto teso oggi pomeriggio a Ravenna alla presenza del sindaco Barattoni “per salvare la scuola media San Pier Damiano”. Il presidio è organizzato dalle famiglie degli alunni che la frequentano o che dovrebbero frequentarla nei prossimi anni. I genitori si sono dati appuntamento in occasione del consiglio d’istituto che si sta tenendo in queste ore. Nella locandina si legge “Contro la chiusura della Damiano, contro le classi pollaio, per una scuola di quartiere, vicina alle famiglie”.