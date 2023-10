Ravenna, Giovinbacco 2023: il programma

“GiovinBacco in Piazza”, la grande vetrina enologica della Romagna, celebra la 21esima edizione il 27, 28 e 29 ottobre in quattro piazze del centro storico di Ravenna che per tre giorni diventa il palcoscenico ideale per gustare il buon vino e il buon cibo del territorio. Senza dimenticare la solidarietà per le imprese e le persone colpite dai drammatici eventi atmosferici di maggio e luglio. Proprio per questo, l’utile della cena finale e il 50% dell’introito ricavato dalla tradizionale vendita del vino donato dalle cantine aderenti nello stand in Piazza del Popolo - gestito dal Lions Club Ravenna Bisanzio - sarà destinato al Fondo donazioni del Comune di Ravenna a sostegno dei cittadini colpiti da eventi catastrofici.

L’evento

Sono centinaia le etichette romagnole presenti nel 2023. Il pubblico potrà gustare i vini di Romagna - Sangiovese, Albana e tutti gli altri vini di decine di produttori locali - in piazza del Popolo e in piazza Garibaldi. In piazza del Popolo sarà presente anche una bella selezione di Spumanti di Romagna metodo classico. Accanto allo stand di Slow Food, in piazza XX Settembre sono in degustazione i vini italiani e regionali della Guida Slow Wine. Gli stand per la degustazione del vino chiudono alle 23, ma è possibile continuare la consumazione dei tagliandi fino alla mezzanotte presso lo stand di piazza Garibaldi, dove i sommelier prolungheranno il servizio di mescita. Come ogni anno GiovinBacco propone il banco di vendita del vino per beneficenza gestito grazie al service del Lions Club Ravenna Bisanzio. Il vino è offerto dalle cantine romagnole partecipanti. Lo stand è in Piazza del Popolo. Il 50% dell’introito sarà destinato al fondo donazioni del Comune a sostegno dei cittadini colpiti da eventi catastrofici. Anche piazza Garibaldi sarà dedicata alle cantine di Romagna a cui si aggiunge uno spazio dell’associazione Anima dei tre colli di Brisighella. Accanto al vino, ecco gli stand degli artigiani e delle artigiane Cna che propongono pasta fresca, piadina, pizza fritta, arancini e altre specialità. Non manca la birra artigianale di Birra Delira e di Birra Valsenio.

La ristorazione

In piazza Kennedy sono presenti sette punti di ristorazione di qualità: Cucina del Condominio / Griglia Filari - Borgo dei Guidi / Osteria Bartolini del Gran Fritto / Osteria La Campanara / Ristorante Amarissimo / Ristorante del Mercato Coperto Ravenna. A questi si aggiunge quest’anno Coop e la sua tavola. In piazza anche il vino sfuso della Cantina Spinetta, il Capanno dei Cannoli Siciliani e del Marsala con lo chef Paolo Pecorella dell’Associazione Salviamo i Mulini di Trapani e infine le birre artigianali: Birra Bizantina, Birra Iconika, Birra del Mercato Coperto. Sempre in Piazza Kennedy c’è il Mercatino con le bancarelle de “i produttori a GiovinBacco” e lo spazio con i prodotti delle quattro località di Borghi più Belli e Alberghi Diffusi, cioè Brisighella, Portico di Romagna, San Leo e Palazzuolo sul Senio. In Piazza del Popolo sarà allestita una postazione dell’Unità di Strada del Servizio Dipendenze Patologiche Ravenna con il programma Sicuramente Insieme, che offrirà al pubblico informazioni utili per il corretto uso di alcol e sostanze e per la guida sicura oltre che la prova etilometro monouso.

Eventi collaterali

Durante Giovinbacco si terranno diversi incontri, laboratori, chiacchierate, fra Piazza XX Settembre e la Sala Spadolini della Biblioteca Oriani in via Corrado Ricci. Inoltre GiovinBacco, in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti e con 40 ristoranti del territorio, propone anche quest’anno “Il Piatto GiovinBacco“, iniziativa volta a promuovere il Romagna. Sangiovese di qualità sulle tavole e in cucina. Le decine di ristoranti romagnoli aderenti dal 20 al 29 ottobre presentano ai loro clienti piatti a base di Sangiovese. Anche quest’anno GiovinBacco è ambasciatore del Romagna Sangiovese in Italia, portando il nostro vino di eccellenza in molti ristoranti e osterie della Guida Slow Food delle varie regioni. Al Mercato Coperto e ai Giardini Pensili della Provincia sabato 28 ottobre è in programma un evento dedicato a 60 operatori italiani del settore turismo organizzato con Visit Romagna. Per chi vuole associare i piaceri del vino e della tavola al godimento della cultura è stato studiato il Carnet Cultura che prevede per chi acquista le degustazioni sconti o agevolazioni per biglietti di ingresso in luoghi culturali. Lunedì alla Ca’ del Pino alle 20.30 è in programma la Cena conclusiva a cura di Slow Food. Nell’occasione sarà consegnato il premio “E’ bdòcc d’òr” (il pidocchio o cozza d’oro) a Franco Chiarini noto ricercatore dei prodotti del territorio.