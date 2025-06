Ravenna. Giovane spacciatore arrestato in zona stazione

La Polizia di Stato ha arrestato un diciottenne italiano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale durante un controllo presso la stazione ferroviaria di Ravenna. L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli intensificati nella zona della stazione e dei giardini Speyer, aree da tempo sotto osservazione per contrastare criminalità predatoria e traffico di droga. L’arresto è avvenuto quando le volanti sono intervenute presso il bar della stazione ferroviaria a seguito di una segnalazione per la presenza di una persona che infastidiva i clienti. Gli agenti hanno individuato il giovane nelle immediate vicinanze del locale e hanno proceduto al controllo di routine.

Il diciottenne, in evidente stato di alterazione alcolica, ha tentato di sottrarsi al controllo spintonando ripetutamente gli operatori. Gli agenti sono riusciti a contenere la sua resistenza e a condurlo sull’auto di servizio per gli accertamenti del caso.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno scoperto all’interno del borsello del giovane circa 18 grammi di hashish, già suddivisa in dosi e confezionata per la vendita. La sostanza stupefacente era frazionata in più parti, alcune delle quali erano avvolte in involucri di cellophane, configurazione tipica per la cessione al dettaglio. Considerando le circostanze del ritrovamento e valutata la pericolosità del soggetto, già gravato da precedenti penali, il giovane è stato arrestato con multiple accuse: detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio (per cui è stato deferito). Inoltre, è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.

Questa mattina si è svolta l’udienza davanti al Giudice per le Indagini Preliminari del tribunale di Ravenna, che ha convalidato l’arresto. Nei confronti dell’uomo è stata emessa la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del processo. Data la pericolosità del soggetto e le circostanze dei fatti, la Divisione Anticrimine ha immediatamente avviato le procedure per l’applicazione di misure preventive. Il Questore ha quindi emesso nei confronti del giovane il D.A.C.Ur. (Divieto di Accesso alle aree Urbane) specifico per reati legati alla droga. Questa misura comporta il divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze del bar della stazione e degli esercizi commerciali limitrofi, con l’obiettivo di prevenire la reiterazione di comportamenti illeciti nella zona.