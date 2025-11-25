Ravenna, giovane molestato e minacciato fa il segno d’aiuto e viene salvato da un poliziotto fuori servizio

RAVENNA. Era libero dal servizio quando ha riconosciuto il gesto universale di richiesta d’aiuto fatto da un giovane. E’ così che nella notte un poliziotto è intervenuto in un locale del centro. A lanciare l’allarme un giovane visibilmente agitato alle prese con un uomo in evidente stato di alterazione alcolica che lo stava molestando e minacciando nonostante fra i due non ci fosse alcuna conoscenza.

L’agente, libero dal servizio e compresa la situazione, ha messo in sicurezza il giovane invitandolo a sedersi accanto a lui. Tuttavia, nonostante i tentativi del personale del locale di allontanare l’uomo, quest’ultimo ha continuato ad avvicinarsi con atteggiamento aggressivo e insistente.

Dopo essersi qualificato come appartenente alla Polizia di Stato, l’agente è stato minacciato dall’uomo, che ha estratto una pistola priva di tappo rosso, successivamente risultata essere una scacciacani, puntandogliela contro. Con prontezza il poliziotto è riuscito a bloccare il braccio armato, immobilizzando l’aggressore fino all’arrivo delle Volanti, che hanno proceduto all’arresto in flagranza.