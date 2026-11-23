Mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Ravenna è chiamata a ritrovarsi, a camminare insieme e a far sentire la propria voce”.

Così l’assessora alle Politiche e cultura di genere Francesca Impellizzeri invita tutta la cittadinanza a partecipare alla fiaccolata in programma mercoledì 25 novembre – appuntamento alle 17 in piazza del Popolo - organizzata dal Comune di Ravenna insieme a numerose associazioni del territorio.

“Michela Murgia – continua l’assessora Impellizzeri - ci ha ricordato quanto sia necessario rompere il silenzio e dare voce a ciò che troppo spesso viene taciuto. E dopo la morte di sua sorella Giulia, Elena Cecchettin ci ha consegnato un messaggio che non possiamo dimenticare: ‘Per Giulia non facciamo un minuto di silenzio, per Giulia facciamo rumore’. È proprio questo il messaggio che vogliamo portare nelle strade della nostra città. Facciamo rumore affinché le donne vittime di femminicidio non diventino numeri, affinché le storie di violenza non vengano dimenticate e affinché l’indignazione non si esaurisca in una giornata di commemorazione. Facciamo rumore per tutte le donne che subiscono violenza, spesso nel silenzio e nell’isolamento. Per quelle che non riescono a chiedere aiuto, per quelle che vivono relazioni di controllo e sopraffazione, per quelle alle quali viene negata la libertà di scegliere, lavorare, essere economicamente indipendenti e costruire il proprio futuro. La violenza di genere non è soltanto quella che lascia segni visibili sul corpo. Si manifesta anche attraverso il controllo, le minacce, la violenza psicologica ed economica, le discriminazioni, le limitazioni delle opportunità lavorative e della libertà personale. È un fenomeno che attraversa ogni ambiente sociale e che riguarda tutti e tutte. Per contrastarlo occorre un cambiamento culturale profondo, che parta dall’educazione al rispetto, dalla parità nelle relazioni, dal rifiuto di ogni forma di sopraffazione e dalla capacità di non voltarsi dall’altra parte. Per questo mercoledì 25 novembre vogliamo esserci. Vogliamo che la fiaccolata sia una grande testimonianza collettiva, capace di unire generazioni, esperienze e sensibilità diverse. Non una semplice manifestazione, ma un momento in cui tutta la città possa riconoscersi in un impegno comune. Invitiamo tutte e tutti a partecipare: portate una luce, la vostra voce, la vostra presenza”.

Conclude l’assessora: “Vorremmo vedere Ravenna attraversata da tanti passi, tante voci e tante luci. Perché nessuna donna si senta sola, perché nessuna violenza venga considerata normale, perché nessuno possa pensare che questa battaglia riguardi qualcun altro. La violenza contro le donne riguarda tutti e tutte e il cambiamento dipende da ciascuno di noi. Domani facciamo sentire la nostra voce. Domani, facciamo rumore, insieme. Vi aspettiamo”.