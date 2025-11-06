Ravenna, “Giornata Internazionale contro la violenza maschile sulle donne”: un ricco programma di eventi

Ravenna propone la rassegna di eventi “Giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne”, che si svolgeranno dal 15 novembre fino al 6 dicembre. La rassegna è promossa dall’assessorato alle Politiche di genere del Comune di Ravenna in collaborazione con le numerose associazioni che hanno contribuito alla stesura del programma. “Le numerose realtà coinvolte” dichiara l’assessora alle Politiche e cultura di genere Francesca Impellizzeri ” dimostrano la sensibilità del nostro territorio verso il tema del contrasto alla violenza, perché le donne che subiscono violenza possano sentirsi accolte dai servizi e comprese dall’intera comunità”.

Tra gli appuntamenti spicca la manifestazione “Fiaccolata contro la violenza maschile sulle donne”, prevista per il 25 novembre. Il ritrovo è per le 17.15 in piazza del Popolo con un flash mob della Casa delle Donne e dopo l’intervento del sindaco Alessandro Barattoni, il corteo si dirigerà in piazza San Francesco per un momento di riflessione insieme all’associazione Spazio A e l’associazione Turbe giovanili. Infine il corteo si sposterà in piazzetta Serra dove l’evento si concluderà con l’intervento di Linea Rosa. Parteciperanno le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e l’associazione nazionale Carabinieri. La rassegna inizia sabato 15 novembre alle 15 al teatro Rasi con lo spettacolo “Tutto quello che volevo, storia di una sentenza”, con Cinzia Spanò, a seguire un dibattito con Lucrezia Cirilello, sostituta procuratrice del Tribunale di Ravenna. Il 18 novembre alle 20.30 al Centro per le famiglie di Ravenna, si terrà l’incontro dialogato “Uomo e padre”, dedicato al confronto tra i padri di maschi adolescenti e gli operatori di Muoviti. Sabato 22 novembre alle 9 partirà da piazza San Francesco la pedalata nei luoghi simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, “Donna, Musica e Bici, facciamoci vedere”. Alle 15 al cimitero di Massa Castello si svolgerà “Lungo il vialetto del rispetto”, letture e brani musicali alla panchina rossa dedicata a Elisa Bravi. E alle 16, alla sala del circolo cittadino di Villanova di Ravenna, andrà in scena lo spettacolo di danza “Danzando oltre le oscurità”.

Domenica 23 novembre alle 18 a Palazzo Rasponi sarà la volta di “Parole in transito” performance, coro di azioni e letture con accompagnamento musicale di Daniela Peroni e lunedì 24 novembre alle 20, sempre a Palazzo Rasponi, si svolgerà la performance teatrale “Passi di gentilezza fra letture e tango”, di Adriana Corbelli. Verranno inoltre presentati i percorsi “Io mi sento” per il contrasto del maltrattamento psicologico. Il 25 novembre alle 10, al centro commerciale Esp “Un cantiere verso la libertà”, performance di Spazio A sui temi della violenza e della conciliazione tra cura e lavoro, alle 20.30 al Teatro Rasi lo spettacolo teatrale “Inside out, la rinascita”, reading teatrale a cura delle operatrici e volontarie del centro antiviolenza. Venerdì 28 novembre alle 18 nella sala Corelli del teatro Alighieri andrà in scena “No. Storia di Franca Viola”, uno spettacolo teatrale. Domenica 30 novembre alle 21 al teatro Sociale di Piangipane “Donna, musica e bici, facciamoci sentire”. Nel mese di dicembre, mercoledì 3 alle 10 all’Archivio di Stato di Ravenna si svolgerà la relazione della storica Martina Fabbri “Lo sguardo del potere. Stupri e violenze nei documenti degli Archivi ravennati”, giovedì 4 dicembre alle 20.30 al teatro Sociale di Piangipane si svolgerà la conferenza-spettacolo “Figlie di una Dea minore”, di Viola Francesca Mazzoni e Ilaria Cerioli. Infine doppio appuntamento alla sala Buzzi di viale Berlinguer 11, venerdì 5 dicembre dalle 16 alle 19 e sabato 6 dicembre dalle 10 alle 12.30, il seminario aperto al pubblico “Le vulnerabili: disagio sociale, disabilità e violenza”