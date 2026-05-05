Ravenna, giornata dell’Europa, appello del sindaco. Teatro Alighieri e Mausoleo di Teodorico illuminati di blu

RAVENNA. «In uno scenario internazionale sempre più cupo, dove nazionalismi, guerre, barriere e muri sembrano riportarci alle pagine più buie della storia del ‘900, crediamo che anche i simboli e le piazze possano svolgere un ruolo fondamentale per una ricostruzione diffusa e capillare dello spirito europeista sorto dagli orrori della seconda guerra mondiale».

È con queste parole che il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, invita tutta la cittadinanza in piazza del Popolo il prossimo sabato 9 maggio alle 9.00 in occasione della giornata dell’Europa, anniversario della dichiarazione Schumann, portando con sé la propria bandiera dell’unione europea.

Un momento istituzionale in cui, oltre al primo cittadino, saranno presenti la presidente della Provincia, Valentina Palli, e il professore dell’Università di Bologna, Michele Marchi, per ricordare e celebrare i valori fondanti dell’Unione Europea; insieme a loro alcuni giovani studenti e studentesse, testimoni del significato di cittadinanza europea attiva che hanno sperimentato in prima persona il progetto Erasmus. La Banda della città di Ravenna suonerà l’inno d’Italia e quello europeo; per tutta la giornata verranno esposte la bandiera italiana e quella con le dodici stelle dorate a punta disposte in cerchio su campo blu.

La mattinata in piazza del Popolo, a cui prenderanno parte anche le scuole, proseguirà con le attività del centro Europe Direct della Romagna. Per l’occasione, l’edicola di piazza del Popolo diventerà un punto informativo sull’Unione europea. Sarà inoltre possibile “vincere” gadget, pubblicazioni per bambini sull’Europa o una copia della rivista Europa in vista, partecipando a giochi e animazioni a cura dei volontari e delle volontarie del Centro.

Nella notte del 9 maggio saranno inoltre illuminati di blu il teatro Alighieri e il Mausoleo di Teodorico.

L’iniziativa si inserisce nel “Maggio europeo 2026 – l’Europa in Romagna”, rassegna di circa 100 iniziative coordinata dal Centro Europe Direct su tutto il territorio della Romagna. Il programma è consultabile qui: https://comune.ravenna.it/novita/news/calendario-eventi-maggio-europeo-2026/