Ravenna, gennaio in crescita per traffici e container

RAVENNA. Il Porto di Ravenna inizia il 2024 con un aumento dei traffici del 13% nel mese di gennaio. Ottimo recupero nel settore container con un +29,4%. Sono dati diffusi oggi da Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale. «Il buon inizio anno segue un ottimo ultimo trimestre 2024 che ha permesso di chiudere il 2024 con un complessivo +0,20% rispetto al 2023», si legge in un comunicato dell’ente diffuco oggi. «Le merceologie che mostrano incrementi positivi sono i materiali da costruzione che sono praticamente raddoppiati, (+98,9%), i prodotti metallurgici (+38,7%) e gli agroalimentari liquidi dovrebbero aumentare del 9,1%. Leggermente in calo gli agroalimentari solidi (-6,1%), i prodotti chimici liquidi (-13,9%) e i prodotti petroliferi (-18,6%). Calo più accentuato per i concimi (-27,2%) che stanno risentendo dell’aumento del costo dell’energia che ha immediate ripercussioni sui prezzi dei prodotti. Sostanzialmente lo stesso dello scorso anno il numero di trailer e altri veicoli (+2,2%)».

Ottima la performance per i container «con oltre 14.300 TEUs (oltre 3.200 TEUs in più; +29,4% rispetto a gennaio 2024) e per la merce in container, in crescita del 37,7% rispetto a gennaio 2024». Il 2024, iniziato con la crisi del Mar Rosso, aveva fatto registrare a tutti i porti italiani un calo notevole di questa tipologia di traffico, calo che pare ora essersi stabilizzato, nonostante molte compagnie ancora oggi scelgano di circumnavigare l’Africa per arrivare in Europa.

«Per quanto riguarda il porto di Ravenna», dice la nota, «il risultato è riconducibile soprattutto alle nuove linee attivate da Ravenna negli ultimi mesi dello scorso anno: CMA CGM per collegare l’Alto Adriatico con Turchia e Mediterraneo Orientale; MEDKON LINE per Israele; COSCO per collegare Grecia e Mediterraneo Orientale.

In relazione ai dati di traffico complessivi del 2024, ora disponibili sul sito dell’Autorità Portuale al seguente link: https://www.port.ravenna.it/porto-di-ravenna/statistiche/traffico-porto-dicembre-e-anno-2024.html, si segnalano i dati ufficiali del traffico ferroviario 2024 che ha visto movimentati complessivamente 7.750 treni ( +7.2% rispetto al 2023) e 71.209 carri (+6,8%) per complessive 3.555.010 tonnellate che portano il nostro scalo alla quota intermodale del 13.9% Nel 2024 è da registrare anche un significativo aumento dei treni dedicati ai Container: 24.196 TEUs (+ 8.265 TEUs rispetto al 2023 con un +51,9%)».