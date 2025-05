Ravenna, gatti scomparsi, nuove segnalazioni: “Molte sparizioni in zona Classe”

«Spariti nel nulla», «volatilizzati»: sono queste le parole di numerosi proprietari di gatti che, già da mesi, comunicano la sparizione dei loro animali domestici. Le segnalazioni sono iniziate l’anno scorso, dopo che numerosi felini ben accuditi, sani e spesso di razza non sono più tornati alle loro abitazioni. A distanza di un anno, le denunce non accennano a cessare e i proprietari dei gatti chiedono alle autorità, in un esposto, che «le indagini proseguano a ritmi sempre più serrati».

Tantissimi sono gli appelli per animali domestici spariti, arrivati nel corso dei mesi nel Ravennate. Tutto pare cominciato quando, il 20 novembre 2023, Leo, un gatto abituato da sempre a uscire e stare fuori anche per alcuni giorni, non è più rientrato a casa sua in via Deichmann. Suo fratello Teo è scomparso invece sabato 19 aprile 2025.

