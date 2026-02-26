Ravenna, gambe incastrate sotto il trattore: grave anziano a San Pietro in Vincoli - Gallery

Finisce con le gambe incastrate sotto il trattore nel capannone del cortile dell’azienda in cui era solito realizzare dei lavori. Sono gravi le condizioni di un anziano che questa mattina dopo le 10, per cause in via di accertamento da parte dei Carabinieri di Cervia e Milano Marittima, si è trovato il mezzo agricolo sopra gli arti inferiori. L’incidente nelle campagne di San Pietro in Vincoli in via Senni, a circa un chilometro dal centro abitato. Immediato l’allarme con l’intervento dei Vigili del Fuoco con gru (poi non utilizzata) e partenza, supportati dai sanitari del 118. Le operazioni di rimozione del trattore sono durate almeno mezzora, con l’anziano poi trasportato con codice di massima gravità in elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena.