Ravenna: gamba amputata dopo una protesi al ginocchio. Clinica condannata a risarcire

Una «serie catastrofica di errori» protratta per sei anni e da imputare alla struttura sanitaria. Per l’esattezza ai medici che non si sarebbero accorti di un’infezione insorta dopo un’operazione al ginocchio. Finché, ormai troppo tardi per intervenire, non era rimasta che la scelta più drastica: l’amputazione della gamba, causa di un’invalidità del 100%. Ora il giudice ha condannato una clinica ravennate a risarcire il paziente con quasi 600mila euro, oltre al rimborso delle spese sanitarie e alle indennità varie.