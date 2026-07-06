Ravenna, futuro del centro storico, l’assessore Sbaraglia: “Pronti al confronto, ma no ad accuse a negozi etnici”

Pronti al confronto con le associazioni di categoria sul commercio in centro storico a Ravenna, anche per favorire l’insediamento di attività più coerenti con quest’area, ma partendo da un principio: “La qualità di un’attività commerciale non si misura dalla nazionalità dell’imprenditore o delle persone che vi lavorano”.

E quindi “ogni tentativo di far coincidere la qualità di un esercizio con le origini di chi lo gestisce è inaccettabile e non appartiene alla cultura della nostra città”. E’ quanto afferma l’assessore comunale al Commercio Fabio Sbaraglia, dopo il documento inviato a Palazzo Merlato di Ascom, che ha chiesto di limitare l’apertura di negozi etnici per tutelare quelli storici. Per l’assessore, “i criteri che devono guidare le politiche pubbliche sono esclusivamente quelli della qualità dell’offerta, del rispetto delle regole, del decoro urbano e del contributo che ogni attività è in grado di dare alla vitalità sociale ed economica del centro”. Quindi Ravenna “continuerà a lavorare per un centro più vivo, attrattivo e inclusivo, capace di coniugare sviluppo economico, tutela dell’identità urbana e pieno rispetto dei valori di uguaglianza e convivenza”. I centri storici, ragiona poi Sbaraglia, si stanno trasformando, “l’evoluzione delle abitudini di acquisto, la crescita dell’e-commerce, gli elevati costi di gestione delle attività, a partire dagli affitti, e il sempre più difficile ricambio generazionale stanno modificando significativamente il tessuto commerciale”. Per il Comune, il contrasto all’impoverimento della rete commerciale, mette in chiaro, “è una priorità”, anche perché il centro storico è anche uno “spazio di socialità e attrattività, che deve continuare ad offrire un equilibrio di funzioni, servizi e attività economiche”. Dunque, accanto ai regolamenti, per Sbaraglia “è fondamentale sostenere chi investe nel cuore della città”.