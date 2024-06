Furto questa notte alla sede della Sda a Ravenna, in zona Bassette, i ladri sono entrati da una porta posta sul fianco. Si sono poi diretti verso la cassaforte, riuscendo ad aprirla. L’ammontare della refurtiva, secondo le prime informazioni, sarebbe consistente. Ad accorgersi del furto i dipendenti arrivati in mattinata. Sul posto per le indagini la polizia scientifica di Ravenna.