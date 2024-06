Ravenna, furto e raid vandalico al gattile, vari i mici dispersi

Furto al gattile di Ravenna dove in un raid nella notte tra domenica e lunedì scorsi dei malviventi hanno devastato la struttura che al momento ospita ottanta gatti abbandonati

L’amara scoperta è stata fatta lunedì mattina dalla Presidente dell’Associazione “Soli a quattrozampe” (l’Associazione di volontariato che da molti anni gestisce il gattile di Ravenna), Lorella Sirotti.

I malviventi hanno provocato danni ingenti alla struttura di via Trieste 242, rompendo vetri e porte: “Hanno portato via di tutto (ad oggi servono prodotti per la pulizia, moci, spugnette, pagliette, spray con candeggina e molto altro) - testimoniano dall’associazione -, ma soprattutto hanno fatto scappare i gatti ospitati in quel momento, alcuni dei quali già reduci da traumi importanti, ancora disorientati e bisognosi di cure”. Un evento che ha messo in ginocchio lo storico gestore della struttura:“La nostra associazione - dichiara Sirotti - provvede alla cura e al ricovero temporaneo o permanente di gatti abbandonati in grave stato di bisogno, affetti da patologie che necessitano di un periodo di isolamento, traumatizzati, incidentati, in stato sanitario problematico. L’accaduto ci lascia tutti sconcertati. Non vi è nulla di valore all’interno della nostra struttura ed i danni subiti ci mettono in una situazione di ulteriore difficoltà nel garantire il continuo svolgimento delle nostre attività, per questo chiediamo a tutti di darci una mano.”

Nel proprio sito, l’associazione ha reso note coordinate bancarie e modalità per ottenere sostegno dai cittadini.