Ravenna, furto al Bar Teodorico: cassaforte portata via

A rendere più difficile l’individuazione dei responsabili è il fatto che nel locale non è presente un sistema di videosorveglianza. «Per noi è un grande sconforto, iniziamo a essere molto preoccupati vista la frequenza dei furti», hanno dichiarato i titolari del bar, visibilmente scossi dall’accaduto. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, che ha avviato le indagini. I titolari temono che il furto possa essere legato a un episodio simile verificatosi in passato, con la possibilità che i ladri si siano organizzati dopo l’esperienza precedente.

Un altro furto è stato compiuto nella notte tra mercoledì e giovedì ai danni del Bar Teodorico, attività situata nel parco in zona Darsena, nei pressi dello storico mausoleo. I titolari del locale, infatti, si sono accorti del crimine solo al momento dell’apertura ieri mattina, quando si sono trovati di fronte la scena del reato. I ladri, approfittando dell’oscurità della notte, sono riusciti ad entrare nel bar senza rompere vetri, forzando la porta di ingresso, e una volta all’interno, hanno sottratto la cassaforte.

Quello di ieri notte non è infatti il primo furto subito dal Bar Teodorico, che già nel mese di febbraio era stato colpito da un altro crimine simile. Nella notte tra il 18 e il 19, i ladri si erano introdotti nel locale con modalità alquanto particolari. In quell’occasione, infatti, avevano forzato una finestrella sopra la porta d’emergenza e si erano intrufolati nell’area del bar.

Nonostante la cassa fosse stata svuotata in seguito a un precedente furto, i ladri non si erano fermati e avevano rubato il vasetto contenente le mance destinate ai giovani dipendenti con disabilità che lavorano nel bar. La somma sottratta era esigua, ma la crudeltà del gesto aveva colpito la comunità, poiché il bar gestito dalla Coop San Vitale offre opportunità di inserimento lavorativo a giovani in difficoltà.

Anche in quel caso, il furto era stato scoperto al momento dell’apertura e sul posto erano giunti i carabinieri per le indagini.