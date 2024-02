Ravenna, “furbetti” del vaccino a processo in massa. Patteggia Ferrero, capogruppo di Fratelli d’Italia

Al via ieri a Ravenna davanti al gup Andrea Galanti il processo con numeri da record per i finti vaccini anticovid partito dall’inchiesta sul medico di Marina di Ravenna Mauro Passarini: 227 gli imputati, provenienti da diverse parti d’Italia, accusati di falso ideologico in concorso per essersi fatti inoculare dal dottore, tra l’estate e l’autunno del 2021, un falso siero - una soluzione fisiologica o dosi diluite al posto dello Pfizer - con l’obiettivo di ottenere il “Green pass”. Passarini alla fine dell’anno scorso ha patteggiato 2 anni per peculato e falso; più composito, ovviamente, il mosaico delle scelte dei 227 imputati. In 91 ieri hanno optato per la discussione in udienza preliminare, a partire da lunedì prossimo, con la speranza quindi di ottenere un proscioglimento ma anche con il rischio di essere rinviati a giudizio e andare a dibattimento. A dirigersi verso il rito abbreviato sono 39, mentre gli altri 97 chiedono il patteggiamento: tra questi spicca anche il nome più illustre tra le persone coinvolte nel processo, quello di Alberto Ferrero, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio comunale bizantino e coordinatore del partito a livello provinciale. Cifre, quelle elencate, suscettibili di cambi in corsa: molti degli avvocati si sono infatti riservati su eventuali modifiche in merito alla scelta del rito. Avranno comunque tempo fino a inizio marzo per procedere all’accordo con la Procura in caso di patteggiamento: alcuni legali avrebbero già trovato la quadratura del cerchio con la pubblica accusa fissando la pena a 5 mesi e 10 giorni, in taluni casi commutabile in una pena pecuniaria di 160 euro. Sul tavolo del gup Galanti, dopo un appello durato 2 ore, ieri c’era anche la richiesta di costituzione di parte civile chiesta e ottenuta dall’Ausl Romagna tramite la propria avvocata Giorgia Fabbri. L’azienda sanitaria lamenta infatti un danno d’immagine.

