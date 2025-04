Ravenna, funzionaria assenteista: chiuse le indagini

RAVENNA - In tribunale in tanti, fra gli uffici del personale amministrativo, si sono chiesti che fine avesse fatto. Sapevano - a grandi linee - che la collega si era infortunata. Poi si è sparsa la voce riguardo alla sua sospensione imposta dal giudice, che le ha proibito di recarsi al lavoro per un anno alla luce dell’inchiesta che la vedeva accusata di assenteismo, falso e truffa. Ora le indagini nei confronti di una 60enne funzionaria del palazzo di giustizia di Ravenna si sono concluse, mentre in parallelo il tribunale del Riesame ha rigettato l’istanza con la quale la dipendente pubblica chiedeva di poter tornare in ufficio.